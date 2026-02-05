Modigliana virtuosa | differenziata all’86%

A Modigliana la differenziata vola oltre l’86%. La località riesce a mantenere alti standard di raccolta, con circa 163 svuotamenti mancati su un totale di 500.000 interventi all’anno. Rispetto allo scorso anno, i mancati interventi sono diminuiti del 23%. La gestione dei rifiuti funziona bene e la comunità sembra aver adottato comportamenti più responsabili.

Oltre l’86% di raccolta differenziata, 163 mancati svuotamenti su 500.000 interventi annui, con un calo del 23% rispetto all’anno precedente, 17.666 gli accessi al centro di raccolta nel 2025 (+11% rispetto all’anno precedente). Sono alcuni dei numeri presentati da Alea Ambiente martedì durante la Commissione lavori pubblici a Modigliana. L’azienda aveva accolto, nelle scorse settimane l’invito a partecipare alla Commissione per fare il punto sulle criticità riscontrate nel servizio porta a porta, soprattutto durante le vacanze natalizie e inconcomitanza con le condizioni meteo avverse (tra cui la nevita del 6 gennaio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Emilia-Romagna si distingue come la regione italiana con la più alta percentuale di raccolta differenziata, superando il 79%.

