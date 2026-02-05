Model collapse ovvero quando l’Ai perde contatto con la realtà | il rischio è soprattutto psicologico

L’intelligenza artificiale può sembrare sempre più presente nelle nostre vite, ma c’è un rischio che spesso passa inosservato. Si chiama “model collapse”, un fenomeno che si verifica quando l’AI perde contatto con la realtà e inizia a generare risultati poco affidabili o distorti. Di recente, esperti e sviluppatori hanno messo in guardia su questo problema, che può avere ripercussioni non solo tecniche, ma anche psicologiche. In sostanza, l’AI si “imballa” su sé stessa, dando risposte che sembrano sensate ma in realtà sono sbagliate o

C'è una parola che sembra uscita da una cartella clinica e invece descrive un processo industriale: model collapse. È il momento in cui un sistema di intelligenza artificiale, nutrito sempre più da contenuti generati da altre macchine, comincia lentamente a perdere contatto con la realtà. Non crolla, non esplode, non fa rumore: sbiadisce. Come una fotocopia della fotocopia che, copia dopo copia, smarrisce il dettaglio fino a diventare un'ombra. Il giornalista Osvaldo De Paolini lo spiega con lucidità. Non c'è pericolo che le macchine diventino più intelligenti di noi, ma che il potere economico interpreti il pensiero umano come un costo da comprimere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Model collapse, ovvero quando l'Ai perde contatto con la realtà: il rischio è soprattutto psicologico

