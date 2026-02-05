Missione salvezza Fiorentina | i nodi cruciali per il direttore sportivo

La Fiorentina affronta una stagione decisiva e punta tutto sulla nuova gestione di Fabio Paratici come direttore sportivo. La squadra ha bisogno di rinforzi e di trovare subito la strada giusta per uscire dalle difficoltà. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire se il club riuscirà a risolvere i nodi critici e a risalire in classifica.

in una stagione cruciale per la fiorentina, prende avvio una nuova fase guidata da fabio paratici come direttore sportivo. la situazione richiede una gestione mirata, capace di riportare ordine tra la squadra e l’ambiente, proteggere i ragazzi dalle pressioni esterne e orientare il gruppo verso una ricomposizione efficace senza pretendere una rifondazione tecnica immediata. l’incarico di paratici arriva in un contesto particolarmente delicato: la classifica è critica e la zona rossa è una minaccia concreta. la direzione non è orientata a una rivoluzione rapida, ma a una gestione pratica e temporanea che tuteli la categoria e consenta al gruppo di ritrovare stabilità, concentrazione e fiducia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Missione salvezza Fiorentina: i nodi cruciali per il direttore sportivo Approfondimenti su Fiorentina MissioneSalvezza Fiorentina, Paratici in ‘missione’ per l’obiettivo salvezza: quali sono i principali nodi da sciogliere per il nuovo DS. Dentro alla situazione in casa Viola Questa mattina, il nuovo ds della Fiorentina, Paratici, si è messo subito al lavoro. Juventus, l’ex Paratici è viola: missione salvezza per la Fiorentina Dopo l’esperienza alla Juventus, Fabio Paratici assume un ruolo chiave nella Fiorentina, impegnata a risalire la classifica. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Fiorentina MissioneSalvezza Argomenti discussi: Fiorentina in bilico: Coppa Italia tentazione, ma la salvezza vale di più; Formazioni ufficiali Fiorentina-Como di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Gudmundsson, Brescianini, Harrison, Fabbian, Nico Paz, Diao e Morata; Verona, riflessioni su Zanetti. In lista un allenatore cercato dalla Fiorentina; Fiorentina, via all’era Paratici: la prima mossa del nuovo ds. Vanoli cambia tutto, il piano per sbloccare Kean. Fiorentina, via all’era Paratici: la prima mossa del nuovo ds. Vanoli cambia tutto, il piano per sbloccare KeanSalutato il Tottenham, Paratici inizia la sua nuova avventura da ds della Fiorentina. Si volta pagina anche in campo: Vanoli ha una nuova per rilanciare Kean. sport.virgilio.it Ecco Paratici. Missione salvezza, ora la priorità è solo il presenteParatici è arrivato ieri a Firenze per cominciare ufficialmente la sua nuova avventura. Ma ora dovrà pensare soltanto all'immediato presente. msn.com Città Di Ceprano : la forza del gruppo e la missione salvezza Non è solo un pareggio. L'1-1 contro la corazzata Alatri conferma che al Comunale" i gialloneri sanno tenere testa alle regine del campionato. L'ANALISI DEI NUMERI: Cooperazione: Ben 16 facebook Favola Insigne, 14 anni dopo torna al Pescara: dalla promozione dei record alla disperata missione salvezza x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.