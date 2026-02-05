Don Filippo Macchi, sacerdote di Gemonio, racconta la sua esperienza nel Nord-Est del Mozambico. Vive tra tradizioni locali e le sfide delle nuove realtà che incontra ogni giorno. Da anni, si dedica a portare avanti la sua missione tra la gente di questa regione, cercando di aiutare e comprendere le diverse culture che incontra.

**Don Filippo Macchi, missionario nel nord est del Mozambico, racconta la sua vita tra tradizioni e nuove realtà** Don Filippo Macchi, sacerdote nato a Gemonio, è ormai da diversi anni impegnato nella missione religiosa del Nord-Est del Mozambico. Oggi, per un breve periodo, è tornato in Italia per una vacanza e una visita ai parenti, ma non è soltanto un semplice ritorno a casa. È il momento di raccontare, in diretta su YouTube, la sua esperienza come missionario in Africa. La trasmissione, «La Materia del giorno», andrà in onda giovedì 5 febbraio alle 16, con l’obiettivo di mostrare come vive un prete italiano in un luogo così distante, dove ogni giorno si confronta con nuove culture, con il clima delle alluvioni, con il dolore di una comunità che ha perso il tetto della propria casa per via di un incendio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missionario in Mozambico: “Vivere tra tradizioni e nuove realtà

