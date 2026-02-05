Durante la terza giornata dei test MotoGP a Sepang, la Ducati si conferma superiore, lasciando gli altri con molta strada da fare. Mir ha commentato che inseguire le Ducati è sbagliato, perché il divario tra le moto è ancora ampio. I piloti cercano di capire come ridurre il gap, ma finora la casa di Borgo Panigale sembra avere un passo avanti. Le prove continuano, ma per ora la sfida sembra tutta in salita per gli avversari.

Joan Mir ha chiuso al nono posto con 1'57"268, a quasi 0,9 secondi dalla vetta, che è stata occupata dalla Ducati. La miglior performance tra le Honda è stata quella del pilota di Maiorca, mentre Luca Marini si è piazzato 16°, seguito da Johann Zarco e dal giovane Diogo Moreira, rispettivamente 16° e 19°. Mir ha spiegato che la giornata è stata complicata per la RC213V, con fermate prolungate che hanno limitato il lavoro di messa a punto. La giornata è stata un po' complicata; ci sono cose che provi e che non funzionano. Siamo rimasti fermi più a lungo di quanto avrei voluto. Questo ci ha condizionato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mir: "Sbagliato inseguire le Ducati, il gap è ancora ampio

Approfondimenti su Sepang Test

Filippo Baroncini, ciclista italiano, ha vissuto un momento difficile dopo il grave incidente al Giro di Polonia del 6 agosto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

[#MotoGP] Joan Mir inizia martedì a Sepang una stagione nella quale per ora si sta parlando più del mercato piloti in vista del 2027 che del lavoro che lo attende. Lo spagnolo però avverte che la fretta non è una buona consigliere. facebook