Minneapolis | Ice espelle settecento agenti dopo announcement di Homan su violenza poliziotto

L’Ice ha deciso di espellere circa settecento agenti dopo le dichiarazioni di Homan sulla violenza della polizia. La notizia ha sorpreso molti, lasciando intendere un cambiamento repentino nelle politiche dell’agenzia. Le autorità non hanno ancora specificato i prossimi passi, ma la decisione ha già scatenato reazioni contrastanti tra chi chiede riforme e chi difende l’operato della polizia. Intanto, nel capoluogo del Minnesota, si alzano i primi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

**Minneapolis, 5 febbraio 2026 – L'Ice si ritira.** Così come era cominciato, così finisce l'operazione: un breve, intenso momento di tensione politica, sociale e istituzionale. Il presidente Donald Trump, nel suo solito stile diretto, ha annunciato un movimento radicale: **settecento agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice), una struttura federale specializzata nella repressione dei migranti, saranno rimossi da Minneapolis**, città in cui sono stati schierati in massa per far fronte a un'ondata di violenza urbana e a una crescente presenza di immigrati irregolari. La decisione, detta in poche ore, è stata accompagnata da una dichiarazione ufficiale: "Siamo passati a un approccio più delicato e più mirato", ha detto Homan, il capo dell'Ice, a cui è stato affidato il compito di coordinare l'operazione in città.

