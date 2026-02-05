Minerali critici | l’Italia a fianco degli Usa nel piano per scardinare il monopolio cinese

L’Italia si schiera con gli Stati Uniti in una strategia per ridurre la dipendenza dalla Cina sui minerali critici e le terre rare. Il governo italiano ha deciso di rafforzare la collaborazione con Washington, puntando a sviluppare risorse e tecnologie per mettere fine al monopolio di Pechino. La partita si gioca su più fronti, tra investimenti e alleanze, per garantire all’Italia un ruolo più forte in questa sfida globale.

La partita dei minerali critici e delle terre rare non può essere vinta senza un quadro di cooperazione che coinvolga più attori. Nell'ottica di spodestare la Cina dal dominio delle materie prime critiche, gli Stati Uniti hanno organizzato una riunione ministeriale sul tema, riunendo a Washington i rappresentanti di oltre 50 Paesi, tra cui il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il piano americano per una zona di scambio preferenziale. Pur non menzionando mai esplicitamente Pechino, nel discorso di apertura il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha spiegato lo scopo della riunione. Ovvero di «essere un punto di riferimento su quello che è un problema internazionale che necessita di soluzioni internazionali multilaterali».

