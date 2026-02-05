Mille pompieri e una nuova flotta da 30mln | l' impegno dei vvf di Milano per le olimpiadi

Mille vigili del fuoco di Milano si preparano a fronteggiare le Olimpiadi con una nuova flotta di mezzi da 30 milioni di euro. L’obiettivo è chiaro: assicurare la sicurezza di tutti, da visitatori e atleti a cittadini e delegazioni straniere. I pompieri stanno lavorando intensamente per mettere a punto le misure necessarie, pronti a intervenire in ogni situazione.

L'obiettivo è uno solo: garantire la sicurezza di visitatori, atleti e delegazioni internazionali, oltre che dei cittadini. Per questo durante i giochi olimpici a Milano saranno impegnati mille unità dei vigili del fuoco, duecento in più del solito. Praticamente un turno in più rispetto alla.

