Mille disoccupati con più di 60 anni Il Comune li assolda per piccoli lavori

A Pesaro, quasi mille persone oltre i 60 anni sono senza lavoro. La maggior parte di loro fatica a trovare un’occupazione, ma non può andare in pensione. Il Comune ha deciso di assumerli per piccoli lavori, dando loro una possibilità in più di rimanere attivi e guadagnare qualche euro. La situazione mette in luce come sia difficile per gli anziani trovare un impiego stabile, anche se sono ancora troppo giovani per andare in pensione.

Troppo anziani per trovare un lavoro, troppo giovani per andare in pensione: a Pesaro i disoccupati over 60 sono ben 966. Considerando il bacino della Bassa valle del Foglia seguita dal Centro per l'impiego di Pesaro il conto sale a 1.398 persone. In generale è una fascia dolente di ex lavoratori divenuti maestri nell'arte dell'arrangiarsi. Ma, purtroppo, tra questi c'è chi sta peggio: sono gli over 60, uomini e donne che oltre a non avere paracaduti previdenziali, non percepiscono sussidi al reddito e indennità di disoccupazione, perché spesso sono stati espulsi dal mondo del lavoro da molto tempo.

