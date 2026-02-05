Milano operaio muore colpito da lastra

Questa sera a Cambiago, un operaio di 57 anni è morto dopo essere stato colpito da una lastra in un incidente sul lavoro. L’uomo è stato portato in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta. La tragedia si è verificata in una ditta della zona, e ora sono in corso le verifiche delle forze dell’ordine.

Cambiago, operaio 57enne di Treviglio muore travolto da una lastra Un uomo di 57 anni di Treviglio è morto questa mattina a Cambiago, travolto da una lastra durante il lavoro. Operaio 27enne muore colpito da detriti Milano, incidente Suv. Due indagati per omicidio stradale Operaio cade in cantiere dopo aver bevuto: titolare condannato; Milano, precipita da ottavo piano a Pioltello: due fermi per omicidio; Travolto dal cemento, muore operaio di 55 anni. MORTE SUL LAVORO NELLA METRO DI MILANO Un operaio è morto travolto da un masso in un cunicolo a 18 metri di profondità durante i lavori per lo scavo della linea 4 della metropolitana di Milano.

