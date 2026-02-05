milano due persone senza fissa dimora morte in quarantotto ore le olimpiadi non fermano la strage invisibile

Durante la settimana delle Olimpiadi, Milano registra due morti di senzatetto in appena quarantotto ore. La città non si ferma, ma questa “strage invisibile” continua a colpire senza sosta.

Due morti in quarantotto ore. Anche nella settimana olimpica, a Milano non si ferma la strage invisibile delle persone senza fissa dimora. Ieri sera 4 febbraio il corpo di un uomo è stato rinvenuto in via dell’Aprica. I soccorritori lo hanno trovato senza vita nel giaciglio di fortuna dove si era rifugiato. Nessun segno di violenza apparente. Sarebbe morto per il freddo. È la sesta persona senza dimora a morire dall’inizio dell’anno. Nella mattina di martedì, il corpo di un altro uomo era stato ritrovato in viale Cassala, sotto una tettoia di fortuna, tra due negozi. Anche in quel caso nessun segno di violenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

