Milano si prepara ai Giochi con misure di sicurezza rafforzate. Questa mattina è stato attivato il sistema Generis alla centrale interforze di Milano. Si tratta di una piattaforma digitale all’avanguardia che aiuta le forze dell’ordine a monitorare e gestire meglio la sicurezza in città. La zona è blindata, e le autorità lavorano per garantire che tutto proceda senza problemi durante l’evento.

È operativo presso la centrale interforze di Milano il sistema Generis, piattaforma digitale avanzata per la gestione della sicurezza urbana, considerata tecnologicamente superiore ai modelli del passato. Il sistema è il motore della control room dove gli agenti operano in sinergia con le altre forze dell’ordine e con la Protezione civile. La sala operativa è collegata con circa 3.000 telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano-Cortina,"città blindata: attivo il sistema Generis per i Giochi

Milano si prepara a vivere uno dei momenti più intensi degli ultimi anni.

Milano si prepara a vivere le Olimpiadi invernali con misure di sicurezza più stringenti.

