Domani a Milano le scuole lungo la circonvallazione esterna resteranno chiuse. La decisione è stata presa per permettere la cerimonia di apertura dei Giochi invernali, che si svolge proprio in quella zona. Famiglie e lavoratori si trovano così a fare i conti con un’ulteriore disagi, tra spostamenti e sospensioni delle attività scolastiche. La città si prepara a vivere un giorno di grandi eventi, ma anche di disordine e confusione.

Domani, venerdì sei febbraio, scuole chiuse a Milano nell’area della circonvallazione esterna in occasione della cerimonia inaugurale dei Giochi invernali. La decisione, assunta dal ministero dell’Istruzione e del Merito per garantire la sicurezza durante il passaggio delle delegazioni straniere e della Fiaccola Olimpica, riguarda gli istituti di ogni ordine e grado. La circolare, attesa da giorni, è arrivata solo una settimana fa, scatenando il malcontento delle famiglie. Tra permessi, ferie, smart working e babysitter, molti genitori si sono organizzati all’ultimo momento, con il supporto dei nonni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano-Cortina, scuole chiuse per l'inaugurazione: famiglie e lavoratori nel caos

Approfondimenti su Milano Cortina

Il giorno dell'inaugurazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 sono previste restrizioni come divieti di sorvolo, zone rosse e chiusura delle scuole.

Il Ministro Valditara ha chiarito che la chiusura delle scuole a Milano durante le Olimpiadi di Cortina 2026 è un inconveniente gestibile, necessario per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina, venerdì 6 febbraio scuole chiuse all'interno della circonvallazione esterna: la decisione per la sicurezza. Ecco quali; Milano-Cortina, i Giochi blindano la città: l'agenda dei divieti, tra strade off limits e scuole chiuse che protestano; Olimpiadi Milano Cortina, scuole chiuse il 6 febbraio. Valditara replica: Per un giorno si potrà sopportare questo inconveniente; Scuole chiuse per le Olimpiadi, è polemica.

Scuole chiuse a Milano il 6 febbraio: quali istituti resteranno chiusi e perchéScuole chiuse a Milano il 6 febbraio 2026 per l’arrivo della Torcia Olimpica: aree coinvolte e cosa cambia per studenti e famiglie. trend-online.com

Scuole chiuse a Milano il 6 febbraio: l'elenco completo delle vie e il piano per la DadCerimonia Milano Cortina 2026: scuole chiuse in molte zone di Milano il 6 febbraio. Tra divieti e viabilità, spunta l'ipotesi Dad per gli studenti: ecco l'elenco delle vie interessate. skuola.net

#OlimpiadiInvernali2026, a Milano-Cortina c’è neve facebook

Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno mostrando diverse ombre, nascoste neanche troppo bene Simone Renza #MilanoCortina2026 x.com