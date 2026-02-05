Milano-Cortina protesta alla Statale al passaggio della fiamma olimpica

Un centinaio di studenti si sono radunati questa mattina davanti all’Università Statale di Milano per protestare durante il passaggio della fiamma olimpica. I giovani hanno urlato slogan e mostrato cartelli, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. La protesta è durata pochi minuti, poi gli studenti sono stati allontanati senza incidenti. La manifestazione ha preso di sorpresa chi si aspettava un evento tranquillo, creando un momento di tensione nel centro della città.

Un centinaio di studenti manifesta davanti all'Università Statale durante il passaggio della fiamma olimpica. I cori puntano contro Israele e chiedono l'esclusione dalle competizioni. Dietro i cancelli che separano l'ateneo dalla strada compare anche uno striscione: «Con Milano non si gioca».

