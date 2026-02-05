Milano-Cortina primo oro azzurro per le ragazze dell’hockey | la prima nella storia

La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha scritto una pagina storica. Le ragazze hanno conquistato la prima vittoria olimpica nella storia dello sport italiano in questa disciplina. Una vittoria che lascia il segno e che fa sognare tutto il movimento.

Pagina storica per lo sport italiano. La Nazionale femminile di hockey su ghiaccio conquista la prima vittoria olimpica della sua storia. Superando la Francia 4-1 nel match inaugurale dei Giochi di Milano Cortina 2026, davanti a 9.356 spettatori alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Una gara controllata dall'inizio alla fine, come conferma anche il dato dei tiri (46-15), chiusa con le reti di Tutino, Roccella, Fantin e Della Rovere. Le azzurre incassano così i primi tre punti del torneo. L'avvio è equilibrato, con la Francia a rendersi pericolosa per prima e Fedel subito chiamata in causa.

