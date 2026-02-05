Milano-Cortina prima storica vittoria dell’Italia femminile di hockey | battuta 4-1 la Francia

L’Italia femminile di hockey su ghiaccio conquista la sua prima vittoria storica alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le ragazze italiane battono la Francia con un netto 4-1 e iniziano nel modo migliore questa avventura olimpica. La partita si è giocata davanti a un pubblico entusiasta, e ora l’Italia guarda con entusiasmo alle prossime sfide.

Parte col botto l'avventura dell'Italia femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Al debutto le azzurre hanno sconfitto la Francia col punteggio di 4-1 (parziali: 1-1; 1-0; 2-0) al termine di un incontro dominato sia sotto il profilo del gioco che dei tiri, con 46 conclusioni verso la porta francese, un terzo in più delle avversarie. Grande prova per le ragazze di coach Eric Bouchard ed in particolare del portiere Martina Fedel. Eppure sul ghiaccio della Milano Santagiulia Ice Hockey la partita dell'Italia non era iniziata benissimo: la Francia era riuscita ad andare in vantaggio e nella prima fase sembrava essere maggiormente in controllo.

