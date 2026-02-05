Milano-Cortina | paccheri e vitello nel menù per la cena per i Capi di Stato e di Governo

Questa sera a Milano, i capi di Stato e di governo si siedono a tavola per la cena ufficiale. Il menù prevede paccheri alla Vittorio come primo piatto, seguiti da un vitello alla milanese con una crema di patate allo zafferano. Per dessert, tiramisù e altri dolci assortiti. La cena si svolge in un’atmosfera semplice, ma curata nei dettagli, con piatti che rappresentano la tradizione italiana.

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Paccheri alla Vittorio come primo; vitello alla milanese abbinato a una cremosa nuvola di patate allo zafferano come secondo; tiramisù insieme ad un assortimento di dolci. É il menù per la cena offerta dal presidente del Cio, Kirsty Coventry, ai Capi di Stato e di Governo, presenti a Milano in vista dell'inaugurazione delle Olimpiadi invernali. Il tutto accompagnato da vino bianco della Venezia Giulia, da Rosso del Sebino Maurizio Zanella e da Donnafugata 2023 per il dessert. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Questa sera alle 20, a Milano, si tiene la cena dei capi di Stato.

Cortina d’Ampezzo si prepara ad accogliere i capi di Stato e i reali per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

