Milano-Cortina niente cerimonia d’apertura per Sinner | focus totale sugli obiettivi sportivi

Jannik Sinner non sarà presente alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il tennista italiano, numero due al mondo, ha deciso di concentrarsi esclusivamente sui suoi obiettivi sportivi e non ha voglia di partecipare alla tradizionale manifestazione. La scelta ha sorpreso molti, ma lui ha spiegato che preferisce dedicare tutte le energie ai prossimi impegni in campo.

La scelta, ufficialmente motivata dalla necessità di proseguire il suo programma di allenamenti e preparazione agonistica, rappresenta una svolta significativ rispetto alle aspettative di molti tifosi. Dopo aver concluso in semifinale la sua avventura agli Australian Open, Jannik Sinner ha preso una decisione importante riguardo il suo calendario sportivo. L'atleta altoatesino ha scelto infatti di restare fedele al programma di allenamenti già pianificato insieme al suo staff invece di partecipare alla cerimonia d'apertura programmata per l'inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

