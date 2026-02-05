Il presidente Mattarella invita tutti a vivere i Giochi di Milano-Cortina con spirito attivo. Durante la cerimonia di apertura, ha sottolineato che i valori olimpici devono essere praticati quotidianamente, non solo ammirati da lontano. L’Italia si prepara a dare il massimo, sperando che questi momenti possano ispirare cittadini e atleti a fare la differenza.

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "L'Italia è onorata di ospitare la venticinquesima edizione dei Giochi olimpici invernali. Sono lieto di potermi rivolgere a coloro che curano la dimensione sportiva della vita internazionale, quella che rappresenta valori di collaborazione e promuove eventi globali di incontri all'insegna della lealtà nelle relazioni tra popoli e persone. Ne risulta testimoniata l'unicità della famiglia umana e fa sorgere l'auspicio che i valori olimpici divengano ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cena offerta dal presidente del Cio, Kirsty Coventry, ai Capi di Stato e di Governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Milano-Cortina: Mattarella, 'valori olimpici vengano praticati e non solo ammirati'**

Il presidente Mattarella ha ricordato che i valori olimpici sono parte della Repubblica Italiana.

