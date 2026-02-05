Questa mattina il presidente Mattarella ha parlato agli atleti prima dell’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Ha sottolineato l’importanza dello sport nel trasmettere un messaggio di pace e serenità al mondo. Poi ha augurato agli atleti di dare il massimo, ricordando che il primo obiettivo è partecipare e condividere quei valori.

“Siate consapevoli di quanto state per fare, lo siete e vi auguro di ottenere i risultati migliori. Il primo risultato è appunto partecipare con tutti gli altri, con il valore dello sport che manda al mondo un messaggio di pace e di serenità. Grazie per l’impegno che mettete, grazie in anticipo perché certamente renderete onore al Tricolore, alla nostra bandiera, ai nostri colori “. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando gli atleti al Villaggio Olimpico, a Milano. “E’ un grande piacere incontrarvi. Ci siamo. State per cominciare. Naturalmente, alla vigilia dell’apertura, non posso non ricordare che, per tutte voi e tutti voi che siete qui, questo è già un grande successo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano Cortina, Mattarella: "Sport manda al mondo messaggio pace e serenità"

Questa mattina il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano.

Questa mattina il presidente Sergio Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano.

Milano-Cortina, Mattarella: La prima competizione è con i propri limiti

