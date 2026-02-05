Milano-Cortina Mattarella | dialogo e tolleranza programma per governi

Il presidente Mattarella ha parlato di pace e tolleranza in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Durante un evento a Roma, ha sottolineato che il dialogo tra i governi e la collaborazione internazionale sono fondamentali per garantire lo svolgimento delle prossime Olimpiadi. La sua voce si inserisce in un clima di speranza, dopo che l’ONU ha approvato la Tregua Olimpica, invitando i Paesi a lavorare insieme per promuovere comprensione e riconciliazione.

