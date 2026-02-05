Milano-Cortina Mattarella | dialogo e tolleranza programma per governi
Il presidente Mattarella ha parlato di pace e tolleranza in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Durante un evento a Roma, ha sottolineato che il dialogo tra i governi e la collaborazione internazionale sono fondamentali per garantire lo svolgimento delle prossime Olimpiadi. La sua voce si inserisce in un clima di speranza, dopo che l’ONU ha approvato la Tregua Olimpica, invitando i Paesi a lavorare insieme per promuovere comprensione e riconciliazione.
Roma, 5 feb. (askanews) – “L’Assemblea Generale dell’ONU, approvando la Tregua Olimpica, ha esortato i Paesi membri a cooperare con il Comitato Olimpico Internazionale e con il Comitato Internazionale Paralimpico per promuovere la pace e la comprensione umana, il dialogo, la tolleranza, la riconciliazione. È questo il significato del motto olimpico: ‘Citius, altius, fortius, communiter’, più veloce, più in alto, più forte, insieme. Lo dimostreranno nei Giochi gli atleti, accomunati da talento, impegno, sacrifici per migliorarsi costantemente. Quelle parole non sono soltanto un programma sportivo: dovrebbero essere – sono – un programma cui dovrebbero ispirarsi tutti i governi del mondo nelle relazioni tra di loro.🔗 Leggi su Ildenaro.it
