Milano Cortina Mandostan protagonista a sorpresa? Lo Stato… che non esiste

Mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma già si parla di sorprese. Tra i nomi che circolano, il Mandostan potrebbe avere un ruolo inaspettato. La vigilia delle cerimonie si riempie di rumors e attese, mentre le gare sono già cominciate. Tutti si chiedono quali novità porteranno questi Giochi.

(Adnkronos) – Il Mandostan alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Alla viglia della cerimonia di apertura dei Giochi invernali, con alcune delle gare che sono già iniziate, c'è attesa per scoprire chi saranno i protagonisti della nuova edizione delle Olimpiadi, e le sorprese. Tra queste potrebbe esserci anche il Mandostan, piccolo Stato situato al confine tra Pakistan e Tagikistan che, in realtà, non esiste. Si tratta di uno 'scherzo' che ha già animato i Giochi invernali di Torino 2006 e che si prepara a ripetersi anche a Milano Cortina 2026. Un gruppo di amici, con la passione dello sport, era riuscito a imbucarsi a feste ed eventi ufficiali riservate alle delegazioni delle varie Nazioni in gara, dichiarando, appunto, di essere emissari a vario titolo dello stato del Mandostan.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il dibattito sul traffico legato ai Giochi di Milano-Cortina si accende, con i sindaci che chiedono interventi allo Stato.

L’Italia dello short track si è distinta agli Europei di Tilburg, con risultati che rafforzano la sua presenza sulla scena internazionale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Milano Cortina, Mandostan protagonista a sorpresa? Lo Stato... che non esisteIl Mandostan diventò rapidamente virale, diventando così 'reale' soprattutto su internet. Nel corso del tempo hanno creato anche una bandiera (una striscia verde diagonale all'interno di un riquardo ... adnkronos.com

#OlimpiadiInvernali2026, a Milano-Cortina c’è neve facebook

Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno mostrando diverse ombre, nascoste neanche troppo bene Simone Renza #MilanoCortina2026 x.com