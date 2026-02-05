L’Italia di hockey femminile rompe un tabù e conquista la sua prima vittoria alle Olimpiadi. Ieri, a Milano-Cortina, le ragazze di Eric Bouchard hanno battuto una squadra di alto livello, scrivendo una pagina importante nella storia dello sport azzurro. Un risultato che fino a ora sembrava impossibile, ma che ora dà nuova speranza e orgoglio a tutto il movimento.

Scrivere la storia, dalla parte buona. L’Italia di Eric Bouchard fa quello che nessuna altra squadra azzurra di hockey femminile era mai riuscita a fare prima: vincere una gara alle Olimpiad i. Il netto 4-1 sulla Francia arriva nel giorno dell’inaugurazione della tanto chiacchierata Arena Santa Giulia - ma infine promossa - e testimonia la voglia di ghiaccio della città di Milano, senza più una squadra e senza un palazzetto dedicato: quasi 10mila spettatori in tribuna, tra cui il presidente della Fifa Gianni Infantino, e quel grido 'Italia, Italià a far tremare le pareti e caricare le ragazze. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Milano-Cortina: Italia nella storia, prima vittoria olimpica per l'hockey donne

