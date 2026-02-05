Milano-Cortina | il presidente Mattarella arrivato al Villaggio olimpico

Questa mattina, il presidente Sergio Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano in vista dell’inizio delle Olimpiadi invernali di domani. La sua presenza ha suscitato grande attenzione tra gli atleti e gli organizzatori, mentre i preparativi sono ormai agli ultimi dettagli. La città si prepara a vivere un evento che promette di essere tra i più importanti degli ultimi anni.

Grandissima attesa, a Milano, per l'inizio delle Olimpiadi invernali in programma domani. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Villaggio olimpico di Milano. "Lo sport manda al mondo un messaggio di pace e di serenità", ha detto il capo dello Stato. "Siate consapevoli di quanto state per fare - ha detto Mattarella - lo siete e vi auguro di ottenere i risultati migliori. Il primo risultato è appunto partecipare con tutti gli altri, con il valore dello sport che manda al mondo un messaggio di pace e di serenità. Grazie per l'impegno che mettete, grazie in anticipo perché certamente renderete onore al Tricolore, alla nostra bandiera, ai nostri colori". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

