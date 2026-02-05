Questa mattina a Milano, un centinaio di studenti si sono radunati in via Francesco Sforza per protestare contro le Olimpiadi invernali. Mentre la fiaccola olimpica sta per attraversare la strada, i manifestanti urlano slogan e sventolano cartelli contro l’organizzazione e le spese. La protesta si svolge in modo pacifico, ma la tensione è palpabile. Sono tanti che vogliono far sentire la loro voce contro un evento che, secondo loro, porta più problemi che vantaggi.

"Abbiamo anche la contestazione: evviva!", diceva Silvio Berlusconi anni e anni fa. Oggi iniziano ufficialmente le proteste contro le Olimpiadi a Milano-Cortina: un centinaio di studenti stanno manifestando in via Francesco Sforza, dove tra pochi minuti passerà la fiamma olimpica. In particolare, le solite manifestazioni pro-Pal. "Si avvicina la fiaccola olimpica della vergogna, la fiaccola del silenzio, complice del genocidio e dell' apartheid che compie Israele a danno del popolo palestinese", urlano gli studenti della Statale, riuniti in protesta al di là dei cancelli che delimitano l'area dell'ateneo e la strada, dove hanno esposto un grande cartello "Con Milano non si gioca". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Milano-Cortina, il corteo dei pro-Pal: "La fiaccola olimpica della vergogna"

Durante il corteo Pro Pal in Milano, un cronista de Il Giornale è stato oggetto di insulti e provocazioni, tra cui richieste di allontanamento e commenti offensivi.

