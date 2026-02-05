Milano-Cortina Hockey esordio vincente per l’Italdonne

Questa mattina, l’Italia ha fatto il suo esordio nel torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio con una vittoria convincente. Le giocatricici italiane hanno mostrato grinta e determinazione, lasciando il segno fin dai primi minuti. La partita si è conclusa con un risultato positivo, regalando entusiasmo e soddisfazione alla squadra e ai tifosi.

Roma, 5 feb. (askanews) – Esordio da sogno per l’Italia nel torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio. Alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena le Azzurre superano 4-1 la Francia nella gara inaugurale del Gruppo B, davanti a quasi 9.400 spettatori. La Francia passa in vantaggio nel primo periodo con De Serres, ma la reazione dell’Italia è immediata. Il pareggio arriva con Kayla Tutino, poi le Azzurre prendono definitivamente il controllo dell’incontro grazie ai gol di Rebecca Roccella, Matilde Fantin e Kristin Della Rovere. Netta la superiorità italiana anche nei numeri, con 46 tiri in porta contro i 15 delle francesi, a conferma di una prestazione solida e autoritaria.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

