Mariah Carey si prepara a salire sul palco di San Siro per cantare durante la cerimonia di apertura dei Giochi invernali del 2026. La cantante americana ha condiviso il primo spoiler sulla sua esibizione, che si preannuncia tra le più attese. I preparativi stanno accelerando e l’atmosfera a Milano e Cortina diventa sempre più elettrizzante, mentre il conto alla rovescia ufficiale è ormai partito.

Il conto alla rovescia per l’inaugurazione dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 è ormai partito e con il passare delle ore sale la “febbre olimpica”. Domani sera lo Stadio di San Siro si trasformerà in palcoscenico per dare ufficialmente il via all’evento sportivo che torna in Italia dopo 20 anni. L’attesa stessa dei Giochi diventa una emozione. Con il passare delle ore l’attesa stessa dei giochi Olimpici e Paralimpici invernali sembra regalare emozioni e le sorprese sono dietro l’angolo. Come quella che riguarda una delle grandi voci della musica mondiale, Mariah Carey che a poche ore dal debutto si è esibita allo Stadio di San Siro per le prove della cerimonia di apertura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Milano-Cortina: è il brano che canterà Mariah Carey il primo spoiler sulla cerimonia di San Siro (video)

Approfondimenti su Milano Cortina

Questa mattina sono circolate le prime immagini delle prove per la cerimonia di apertura.

Mariah Carey ha fatto emozionare i fan con alcune prove per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Una star mondiale per le Olimpiadi: Mariah Carey alla Cerimonia di apertura a San Siro

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono una corsa contro il tempo; Il Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo visto dagli atleti · Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026; Blog | Il giorno è arrivato. Presto capiremo se i 2 miliardi impiegati per i Giochi sono stati spesi bene; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina, la nostra guida con tutti gli eventi aperti al pubblico e le mostre più belle da vedereMostre, installazioni e spettacoli legati ai Giochi Olimpici Invernali 2026: un viaggio culturale tra Lombardia, Veneto e Trentino ... ilfattoquotidiano.it

Pace, moda e spirito italiano: tutti i segreti della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026Marco Balich, direttore creativo della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali, racconta il grande evento all’Adnkronos: L’armonia terrà insieme Milano, Cortina e le due anime dei Giochi ... adnkronos.com

Gli atleti stranieri scoprono il bidet al Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026: le reazioni nei video virali facebook

ULTIM'ORA MILANO CORTINA Hockey femminile, Italia-Francia 4-1: esordio vincente per le Azzurre #SkySport #MilanoCortina2026 x.com