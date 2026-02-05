Milano Cortina da norovirus a Covid e influenza | primi contagi scatta l’allarme

Quattro giocatrici della nazionale finlandese di hockey su ghiaccio sono risultate positive al norovirus, portando all’isolamento e alla quarantena. La partita Finlandia-Canada, prevista alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, è stata rinviata. La notizia ha accelerato i controlli e aumentato l’allarme tra atleti e organizzatori.

(Adnkronos) – Quattro giocatrici della nazionale finlandese femminile di hockey su ghiaccio presenti alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono state contagiate dal norovirus, isolate e messe in quarantena, con la partita Finlandia-Canada che è stata conseguentemente rinviata. Ma un ambiente come il Villaggio olimpico può rappresentare un luogo dove i virus potrebbero attecchire?

