Milano-Cortina | Coca-Cola investe sui talenti di domani con #YouthEmpowered

Coca-Cola punta sui giovani, investendo sui talenti di domani in vista dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026. L’azienda ha lanciato il progetto #YouthEmpowered, un’iniziativa che coinvolge studenti e giovani professionisti, offrendo loro opportunità di formazione e stage legati a marketing, vendita, ospitalità e turismo. L’obiettivo è sfruttare l’evento internazionale per preparare le nuove generazioni a lavorare nei settori che ruotano attorno alle grandi manifestazioni sportive.

Tra le iniziative, 10 borse di studio da 4.000 euro, un'esperienza di job shadowing e masterclass gratuite per preparare i giovani alle competenze richieste dal mondo del lavoro Dalla scuola ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, con un obiettivo chiaro: cogliere l'opportunità di una manifestazione internazionale per farne opportunità di formazione per i professionisti del futuro su strategie di marketing e di vendita, ospitalità e turismo. E' questa la traiettoria delle 'Coca-Cola horeca masterclass: verso i Giochi olimpici invernali', un ciclo di masterclass gratuite realizzate in collaborazione con Junior achievement Italia, conclusosi con l'assegnazione di 10 borse di studio da 4.

