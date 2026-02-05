Milano-Cortina apre Eni Winter Village per vivere le emozioni delle Olimpiadi

A Milano, piazza Città di Lombardia si riempie di energia in vista delle Olimpiadi Invernali. Da oggi, l’Eni Winter Village apre le porte per far vivere ai visitatori le emozioni delle prossime gare. L’evento offre spazi dedicati al gioco e alla scoperta degli sport invernali, con anche prodotti e servizi di Eni pensati per sostenere la sostenibilità dell’evento. Un’occasione per immergersi nell’atmosfera olimpica e conoscere da vicino le iniziative legate a Milano-Cortina 2026.

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Piazza Città di Lombardia si trasforma in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina in un luogo dedicato al gioco, alla scoperta degli sport invernali e della fornitura di prodotti e servizi Eni per contribuire alla sostenibilità di Milano Cortina 2026. Eni, come premium partner dei Giochi, presenta Eni WInter Village, in collaborazione con Regione Lombardia. Progettato come un ambiente coinvolgente e aperto a tutti, Eni Winter Village accompagnerà il pubblico attraverso una serie di giochi ed esperienze: tra queste, un simulatore di discesa su snowboard, un pavimento interattivo per sfidarsi in una battaglia con palle di neve virtuali e una pista di sci di fondo urbana realizzata con materiali prodotti da Versalis (società chimica di Eni e Official Supporter dei Giochi) che, grazie ai suoi polimeri innovativi, ha sviluppato una soluzione che rende possibile sciare anche in città. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina, apre Eni Winter Village per vivere le emozioni delle Olimpiadi Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano-Cortina, le olimpiadi delle prime volte Questa volta, i Giochi Invernali si presentano come un evento tutto nuovo. Mariah Carey apre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la cerimonia il 6 febbraio a San Siro Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Milano-Cortina, sei giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Greenpeace denuncia Eni e gli sponsor inquinanti; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Giovedì 5 febbraio la Fiamma Olimpica arriva a Milano. Milano-Cortina, apre Eni Winter Village per vivere le emozioni delle OlimpiadiMilano, 5 feb. (Adnkronos) - Piazza Città di Lombardia si trasforma in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina in un luogo dedicato al ... iltempo.it Olimpiadi, Eni apre a Milano il Winter Village per parlare di sport e sostenibilitàFino al 15 marzo, l’area esterna di Piazza Città di Lombardia di trasforma in un villaggio diffuso ricco di iniziative ... engage.it RTL 102.5. . Il Presidente Mattarella scherza con gli atleti italiani di Milano Cortina durante la visita al Villaggio Olimpico. Instagram | @quirinale facebook Quando gareggiano #Brignone, #Goggia e gli altri azzurri a Milano Cortina: il calendario completo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.