Milano Cortina 2026 tutte le gare in svolgimento il 5 febbraio | c’è anche l’Italia

Oggi, 5 febbraio, Milano e Cortina si preparano a vivere una giornata intensa di gare alle Olimpiadi Invernali 2026. Dopo le prime prove di curling, sci alpino e slittino, l’attenzione si sposta sull’hockey, che debutta all’Arena Santa Giulia di Milano. Le squadre sono pronte a scendere in campo, mentre il pubblico si raduna per assistere alle prime partite ufficiali. La giornata promette spettacolo e emozioni, con l’Italia che si prepara a dare il massimo sulla pista.

Milano-Cortina, 5 febbraio 2026 – Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 al via. Dopo il debutto del curling con le fasi eliminatorie e i primi test di sci alpino e slittino, oggi, giovedì 5 febbraio, i Giochi vedranno l'esordio dell'hockey all'Arena Santa Giulia di Milano. Ecco orario delle gare olimpiche di oggi e dove vederle in tv e streaming. Milano Cortina, programma gare oggi. Ecco il programma completo delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, a Milano Cortina 2026: 10:05 Curling Doppio misto, sessione 2: Gran Bretagna-Estonia, Cechia-Svezia, Norvegia-Stati Uniti, Corea del Sud-Italia.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio.

Questa mattina è stato annunciato il calendario ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Milano Cortina 2026, svelate le torce olimpiche

