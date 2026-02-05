Milano-Cortina 2026 | tre atlete pronte a scendere in pista come seguirle in diretta

Da pordenonetoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si sono radunate le prime atlete italiane pronte a scendere in pista a Milano-Cortina 2026. Le competizioni ufficiali sono ormai alle porte e gli appassionati di sport sono in fermento. Le atlete si preparano con determinazione, tra allenamenti finali e emozioni alle stelle, in attesa di scendere in gara e rappresentare l’Italia.

Ci siamo. È finalmente arrivato il momento più atteso a livello sportivo di questo inizio 2026.: i Giochi olimpici di Milano-Cortina. Le prime gare (come il curling) si stanno già svolgendo per necessità di calendario viste la fase di qualificazione. Ma di fatto le Olimpiadi cominciano dopo la.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Milano-Cortina 2026, Milano ha la sua pista di ghiaccio

Sono giovani, alcune giovanissime, e bravissime. Ecco 10 atlete azzurre da tenere d'occhio durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

Sono giovani, alcune giovanissime, e molto brave.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pronto il piano sicurezza

Video Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pronto il piano sicurezza

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: In occasione dei Giochi Invernali arriva a Milano Ice & Fun Milano Cortina 2026; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: oggi l'ultima tappa, arrivo a Milano alle 17.00 - Tappa 60, oggi l'arrivo a Milano; Milano Cortina 2026, Casa Italia apre per la prima volta al pubblico: una mostra in tre sedi.

milano cortina 2026 treMilano 5 Febbraio, le tappe della Torcia Olimpica in città e le strade chiuseMilano vive oggi, giovedì 5 febbraio, una delle giornate più simboliche in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La Fiamma Olimpica, ... funweek.it

milano cortina 2026 treA Milano arrivano le piste di snowtubing (gratis)Le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali a Milano non saranno solo un grande evento limitato alle gare tra atleti, ma anche un periodo ricco di attività aperte a tutti in giro per la città. E una di ... milanotoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.