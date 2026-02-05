La portatrice della fiaccola olimpica si commuove ricordando il momento: “È stato meraviglioso, un’emozione davvero unica”. Pennetta ha descritto l’istante come più intenso di quanto si aspettasse, con gli occhi lucidi condividendo quell’esperienza speciale con Francesca.

“È stato meraviglioso, un’emozione veramente unica. Devo dire che non pensavo fosse così intenso quello che si prova, invece veramente ho guardato Francesca in un momento e avevamo tutte e due gli occhi lucidi. Quindi diciamo che è stata anche la chiusura per la carriera che abbiamo avuto. Questo momento dedicato dopo tanti anni anche a noi come sportive, e soprattutto essere presenti in un momento così importante per lo sport italiano che verrà ricordato per sempre. Milano è una città meravigliosa, il nostro paese è un paese meraviglioso che veramente si merita di vivere questi momenti molto più spesso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Milano Cortina 2026, Pennetta: "Portare fiaccola è stato momento meraviglioso"

Varese, 3 febbraio 2026 – Paola Magoni, ex campionessa di slalom vincitrice a Sarajevo nel 1984, ha deciso di non portare più la fiaccola delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Chico diventa il primo cane a portare la fiaccola olimpica a Milano-Cortina 2026, segnando un momento unico nella storia delle Olimpiadi.

