Il presidente Mattarella ha espresso entusiasmo per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Durante un evento ufficiale, ha sottolineato che l’Italia si sente onorata di ospitare questa grande manifestazione sportiva. Ha anche ricordato che i valori olimpici devono essere vissuti non solo in gara, ma anche nella vita quotidiana internazionale, promuovendo collaborazione, lealtà e rispetto tra i popoli.

“L’Italia è onorata di ospitare la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Sono lieto di potermi rivolgere a coloro che curano la dimensione sportiva della vita internazionale, quella che rappresenta valori di collaborazione e promuove eventi globali di incontri all’insegna della lealtà nelle relazioni tra popoli e persone. Ne risulta testimoniata l’unicità della famiglia umana e fa sorgere l’auspicio che i valori olimpici divengano ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Cena di Benvenuto offerta dalla presidente del Cio Kirsty Coventry. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano Cortina 2026, Mattarella: "Valori Olimpici vengano praticati in vita internazionale"

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il presidente Mattarella invita tutti a vivere i Giochi di Milano-Cortina con spirito attivo.

Il presidente Mattarella ha ricordato che i valori olimpici sono parte della Repubblica Italiana.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, Mattarella a Milano alla Scala: 'Tregua olimpica sia rispettata ovunque'; Inizia l'Olimpiade di Mattarella: Milano Cortina si inaugura nel segno del Presidente; Olimpiadi 2026, Mattarella alla Scala di Milano: chiediamo rispetto della tregua olimpica, tacciano le armi; Milano-Cortina, Mattarella in campo: L'Italia è al centro del mondo, avventura coraggiosa.

VIDEO | Milano-Cortina 2026, Mattarella scherza con gli atleti: Sono leggermente fuori età per le OlimpiadiGli atleti e le atlete dei giochi 2026 di Milano Cortina hanno consegnato al presidente della Repubblica una giacca dell’Italia con il suo nome ... dire.it

Milano Cortina 2026, Mattarella al Villaggio olimpico. Il pranzo con gli atleti e la giacca azzurra: Sono leggermente fuori età...Visita del Capo dello Stato a Milano-Cortina 2026 tra il Villaggio, il pranzo con gli olimpici e parole di incoraggiamento. Fuori età per le Olimpiadi, ... affaritaliani.it

Milano-Cortina, acceso il braciere olimpico in piazza Duomo: VIDEO facebook

#MilanoCortina, allarme norovirus: rinviata Finlandia-Canada di hockey su ghiaccio femminile x.com