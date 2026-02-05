Milano Cortina 2026 esordio da storia dell’Italia Femminile di Hockey | vittoria sulla Francia 4-1

La Nazionale femminile di hockey ha fatto il suo esordio alle Olimpiadi di Milano Cortina e ha vinto contro la Francia con un punteggio di 4-1. Oltre 9 mila persone hanno assistito alla partita alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, dove le azzurre hanno dimostrato di essere pronte a fare bene. La vittoria ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi e segnato un passo importante per il movimento italiano di questo sport.

Milano, 5 febbraio 2026 – Uno splendido esordio, alle Olimpiadi di Milano Cortina, di fronte a un entusiasta pubblico di casa (oltre 9 mila spettatori), della Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, la Nazionale Femminile di Hockey scrive la storia. Lo ha fatto nel pomeriggio di oggi battendo la Francia 4-1 con un conteggio totale di tiri a favore di 46-15. Sono andate a rete Tutino, Roccella, Fantin e Della Rovere. E' la prima vittoria in assoluto alle Olimpiadi Invernali per l'Italia. Il tabellino e le dichiarazioni – Fonte FISGfisg.it. Italia-Francia 4-1 (1-1, 1-0, 2-0) Italia Fedel (Durante); Mattivi-Stocker; Reyes-Fantin-Abatangelo; Lobis-Fortino; Roccella-Della Rovere-Caumo; Guerriero-Varano; Heidenberger-Tutino-Mazzocchi; Pierri; Kaneppele-Niccolai-Bonafini; Saletta.

