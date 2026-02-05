Milano chiude le strade per le Olimpiadi | mappa delle chiusure e soluzioni69 caratteri

Giovedì 5 febbraio, Milano chiude alcune strade per le Olimpiadi. Le chiusure si fanno sentire nel traffico della città, che si ferma in alcune zone. Le autorità hanno già annunciato le deviazioni e le soluzioni per aiutare chi si sposta. La città si prepara a vivere un evento importante, ma anche a gestire i disagi sulla viabilità.

**Milano si prepara per le Olimpiadi: le strade chiuse e il piano di sicurezza** Giovedì 5 febbraio, a Milano, il traffico si arresta. Non per un incidente, né per un crollo di infrastrutture, bensì per una decisione strategica: l’Amministrazione comunale ha chiuso al traffico veicolare le principali arterie intorno a piazza della Scala, Palazzo Reale e la Fabbrica del Vapore, con un piano ormai consolidato per l’evento olimpico. Le operazioni, che cominciano alle 13 del pomeriggio, saranno attive fino a mezzanotte, con un’estensione temporanea delle zone chiuse e un’ampia rete di deviazioni per il trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Venerdì sera, Milano San Siro si prepara a essere completamente chiusa al traffico.

Lunedì 2 febbraio Milano si ferma per le Olimpiadi.

