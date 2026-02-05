Milano apre i Giochi | acceso il braciere in Duomo Mattarella ai capi di Stato | lo sport ispiri chi governa E abbraccia gli azzurri

Milano si anima per l’apertura ufficiale dei Giochi in città. Questa mattina, il sindaco ha acceso il grande braciere nel Duomo, segnando il via alle competizioni. Il Presidente Mattarella ha incontrato gli atleti italiani, stringendo loro la mano e incoraggiandoli. Durante la giornata, ha anche incontrato i capi di Stato presenti, condividendo un momento di solidarietà e sport. La sera, il Presidente ha partecipato a una cena ufficiale con i rappresentanti stranieri, mentre gli azzurri si preparano a scendere in campo.

«Portare la fiamma e avere l'onore di essere l'ultima a accendere il braciere è stata veramente la ciliegina sulla torta di questo momento storico che porterò per sempre nel cuore. Un momento veramente storico, vuol dire rappresentare l'Italia in questo momento in cui l'italianità è sotto gli occhi di tutto il mondo e speriamo che arrivi a livello internazionale si affermi ancora di più il nostro essere italiani». Così Nicoletta Manni, etoile del Teatro alla Scala e ultima tedofora in Piazza Duomo, poco dopo aver acceso il braciere per l'ultima tappa della Fiamma Olimpica prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina.

