Milano 5 Febbraio le tappe della Torcia Olimpica in città e le strade chiuse

Milano si prepara a vivere una giornata importante con le tappe della Torcia Olimpica. Oggi, giovedì 5 febbraio, le strade sono state chiuse per permettere il passaggio degli atleti e dei volontari che trasportano la fiaccola. La città si anima di eventi e festeggiamenti, mentre il centro si svuota del traffico normale per fare spazio alla cerimonia simbolica. Milano si avvicina ai Giochi con entusiasmo e un grande senso di attesa.

Milano vive oggi, giovedì 5 febbraio, una delle giornate più simboliche in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La Fiamma Olimpica, accesa il 26 novembre scorso a Olimpia, in Grecia, fa il suo ingresso ufficiale nel capoluogo lombardo per la 60ª tappa del suo lungo viaggio, destinato a concludersi domani allo stadio di San Siro durante la cerimonia di apertura. La torcia partirà questa mattina dall'hinterland nord e, attraversando l'area metropolitana e il cuore della città, arriverà in serata alle 19:30 in piazza Duomo, dove è previsto il celebration venue finale della giornata.

