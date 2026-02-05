Milan Zancan commenta | Vincere con questa autorità senza Pulisic Leao e Saelemaekers non era scontato

Federico Zancan commenta la vittoria del Milan a Bologna, dicendo che è stata convincente e non scontata, soprattutto senza Pulisic, Leao e Saelemaekers in campo. Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista sottolinea come la squadra di Allegri abbia dimostrato carattere e capacità di adattarsi anche in assenza di alcuni giocatori chiave.

Il Milan si rimette in corsa. Dopo la frenata contro la Roma di Gian Piero Gasperini, il Diavolo targato Massimiliano Allegri è tornato alla vittoria. Lo ha fatto ieri sera al 'Dall'Ara' dove ha schiantato 3-0 il Bologna di Vincenzo Italiano, grazie ai gol di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. Successo non scontato viste le tante assenze del Milan, come sottolineato da Federico Zancan ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco, di seguito, le sue parole sui rossoneri. "Andare a Bologna e vincere con questa autorità senza Pulisic, Leao e Saelemaekers non era scontato. Il Milan è la squadra perfetta per mettere in risalto le fragilità attuali del Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan si prepara alla sfida contro il Bologna senza Saelemaekers, che probabilmente non scenderà in campo.

Domani il Milan si prepara ad affrontare il Bologna nella 23ª giornata di Serie A.

Argomenti discussi: Zancan: L'impatto fisico e la personalità di Rabiot hanno cambiato il Milan.

Zancan: Se il Milan può lottare per lo scudetto? Deve restare attaccato all'Inter, non può più perdere punti per stradaDopo la vittoria del Milan contro il Bologna, Federico Zancan ha spiegato ai microfoni di Sky: Andare a Bologna e vincere con questa autorità senza Pulisic, Leao e Saelemaekers non ... milannews.it

Zancan: "L'impatto fisico e la personalità di Rabiot hanno cambiato il Milan" x.com

SKY - Federico #Zancan ha commentato la gara del Milan a Firenze: "È stata una partita strana, molto aperta e con capovolgimenti di fronte. Esattamente il tipo di partita che non piace a Massimiliano Allegri che vuole che la sua squadra abbia sempre il contro facebook