Milan senti Borghi | Modric risulta uno dei migliori recuperatori palla del campionato

Stefano Borghi, noto giornalista e opinionista, ha parlato del Milan e di Luka Modric nel suo canale YouTube. Borghi ha detto che il centrocampista croato si distingue come uno dei migliori recuperatori di palla del campionato. Le sue parole arrivano in un momento in cui il Milan cerca di migliorare la fase difensiva e la presenza di Modric viene vista come un valore aggiunto. Borghi ha elogiato le qualità del giocatore, sottolineando come la sua esperienza possa fare la differenza in molte partite.

