Milan senti Borghi | Modric risulta uno dei migliori recuperatori palla del campionato
Stefano Borghi, noto giornalista e opinionista, ha parlato del Milan e di Luka Modric nel suo canale YouTube. Borghi ha detto che il centrocampista croato si distingue come uno dei migliori recuperatori di palla del campionato. Le sue parole arrivano in un momento in cui il Milan cerca di migliorare la fase difensiva e la presenza di Modric viene vista come un valore aggiunto. Borghi ha elogiato le qualità del giocatore, sottolineando come la sua esperienza possa fare la differenza in molte partite.
Nel suo canale YouTube, il giornalista ed opinionista Stefano Borghi ha voluto spendere alcune parole sul Milan e Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Modric presente tra la lista dei 25 migliori calciatori del 21esimo secolo
Luka Modric, centrocampista del Milan, è stato inserito tra i 25 migliori calciatori del 21º secolo.
Milan, senti Modric: “Voglio continuare perché mi diverto. L’obiettivo è quello di non fermarsi”
Dopo aver ricevuto il riconoscimento di Leggenda ai 'Gazzetta Sports Award', Luka Modric ha parlato della sua esperienza al Milan.
