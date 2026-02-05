Milan Pedullà | Rabiot è un valore aggiunto anche per Modric Benedetta quella sconfitta …

Alfredo Pedullà ha commentato la vittoria del Milan a Bologna, definendola molto significativa. Il giornalista di Sportitalia ha sottolineato come Rabiot porti un valore aggiunto alla squadra, anche in coppia con Modric. Pedullà ha anche detto che quella sconfitta è ormai alle spalle e che i rossoneri hanno dimostrato di essere in buona forma.

Dopo la vittoria del Dall'Ara contro il Bologna, sono arrivati numerosi elogi per il Milan. Attraverso un video sul suo canale YouTube, anche Alfredo Pedullà ci ha tenuto a far sapere la sua. Il giornalista di Sportitalia ha parlato di Bologna-Milan, spendendo parole di stima verso la squadra rossonera e analizzando la prestazione di alcuni singoli. Vediamo le sue parole Sulla prestazione contro il Bologna: "Il Milan è stato scintillante, ha giocato un primo tempo straordinario. Non mi sembra giusto dire che il Bologna non fosse il vero Bologna. Il Milan è andato a calpestarlo ai limiti dell'area, li ha amplificati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

