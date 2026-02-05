Milan la rinascita di Nkunku | da possibile esubero a risorsa chiave del progetto rossonero

Christopher Nkunku sta cercando di risalire le gerarchie del Milan dopo un inizio difficile. L’attaccante francese, nato nel 1997, aveva fatto parlare di sé anche per le voci di mercato che lo volevano lontano dal club. Ora, con impegno e buona volontà, prova a riconquistare la fiducia dell’ambiente rossonero e a diventare una risorsa importante per la squadra.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' propone un approfondimento su Christopher Nkunku. L'ex Chelsea rappresenta l'acquisto più oneroso del mercato estivo rossonero: 37 milioni per strapparlo ai Blues. Dopo le insistenti voci di mercato degli ultimi giorni, l'attaccante francese ha risposto con i gol: contro il Bologna ha gonfiato il sesto palloncino della sua stagione, il quinto in Serie A. Fino al 28 dicembre l'addio di Nkunku sembrava uno scenario possibile, anche perché dal mercato era arrivato un rinforzo proprio in quella posizione, Niclas Fullkrug. La reazione del francese non si è fatta attendere: il 28 dicembre ha steso il Verona con una doppietta, mentre ha Firenze ha realizzato il gol del pareggio al 90' dopo essere subentrato dalla panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Christopher Nkunku ha confermato di voler restare al Milan.

