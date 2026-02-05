Milan Futuro lifting dal mercato | ecco i nuovi acquisti per Oddo
Il Milan ha chiuso un mercato in cui ha cercato di rinforzarsi, sperando di migliorare le proprie performance in campionato. Dopo una partenza altalenante, il club ha messo a segno alcuni acquisti mirati, cercando di dare una svolta alla stagione. Ora si aspetta di vedere se i nuovi arrivi porteranno i risultati sperati.
Se è vero che il Milan Futuro ha fin qui faticato a mostrare la “bella faccia” in campionato, possiamo dire che nella sessione di calciomercato appena conclusa ha provato a farsi un lifting. Quattro acquisti che possano dare nuova linfa al gruppo e migliorare immediatamente i risultati altalenanti di questa prima parte di stagione: è questo l’auspicio di mister Massimo Oddo, chiamato a rendere competitiva la seconda squadra rossonera, al momento costretta ad accontentarsi di un piazzamento playoff nel girone B di serie D. A partire dal prossimo impegno, il tecnico abruzzese potrà fare affidamento sui nuovi arrivati: conosciamoli meglio. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Al termine della partita vinta per 3-1 contro il Chievo Verona, Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha sottolineato gli aspetti su cui la squadra deve concentrarsi per migliorare.
