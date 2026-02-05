Il Milan ha chiuso un mercato in cui ha cercato di rinforzarsi, sperando di migliorare le proprie performance in campionato. Dopo una partenza altalenante, il club ha messo a segno alcuni acquisti mirati, cercando di dare una svolta alla stagione. Ora si aspetta di vedere se i nuovi arrivi porteranno i risultati sperati.

Se è vero che il Milan Futuro ha fin qui faticato a mostrare la “bella faccia” in campionato, possiamo dire che nella sessione di calciomercato appena conclusa ha provato a farsi un lifting. Quattro acquisti che possano dare nuova linfa al gruppo e migliorare immediatamente i risultati altalenanti di questa prima parte di stagione: è questo l’auspicio di mister Massimo Oddo, chiamato a rendere competitiva la seconda squadra rossonera, al momento costretta ad accontentarsi di un piazzamento playoff nel girone B di serie D. A partire dal prossimo impegno, il tecnico abruzzese potrà fare affidamento sui nuovi arrivati: conosciamoli meglio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Futuro, lifting dal mercato: ecco i nuovi acquisti per Oddo

Al termine della partita vinta per 3-1 contro il Chievo Verona, Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha sottolineato gli aspetti su cui la squadra deve concentrarsi per migliorare.

