Milan Femminile ufficiale Kamczyk | indosserà la maglia numero 80

Il Milan Femminile ha annunciato l’arrivo di Ewelina Kamczyk, che vestirà la maglia numero 80. La squadra si rafforza con un nuovo investimento e accoglie con entusiasmo la giocatrice polacca, pronta a mettersi subito in gioco e contribuire alla stagione. La notizia arriva a poche settimane dall’ingresso di rinforzi anche nella squadra maschile, segno che il club punta forte sulla crescita complessiva.

Non sono la prima squadra maschile si è rinforzato, ma anche il Milan Femminile. Le rossonere di coach Bakker hanno dato il benvenuto a Ewelina Kamczyk, attaccante polacca classe '96 proveniente dal FC Fleury 91 Feminines. L'attaccante ha firmato un contratto con il club rossonero fino al giugno 2028 e indosserà la maglia numero 80. Ecco, di seguito, il comunicato del club: (Fonte acmilan.com) - AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Ewelina Kamczyk dal FC Fleury 91 Feminines. L'attaccante polacca ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.

