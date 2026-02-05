Milan Allegri show | il Diavolo torna in vetta e sorpassa l’era di Pioli

Il Milan di Allegri torna in vetta alla classifica di Serie A, sorpassando l’era di Pioli. Dopo la 23^ giornata, i rossoneri continuano a vincere e a mantenere un ritmo impressionante. La squadra dimostra di essere in forma, con un gioco più deciso e una determinazione che fa la differenza. I tifosi rossoneri possono sorridere: il ritorno di Allegri sulla panchina sta portando risultati concreti.

Il risultato al termine della 23^ giornata di Serie A parla chiaro: il Milan di Massimiliano Allegri resiste all'Inter ma, soprattutto, viaggia. ritmi che non si vedevano da circa 10 lunghi anni. L'allenatore rossonero, tornato sulla panchina del Diavolo dopo più di un decennio dal suo primo mandato, ha superato di gran lunga i punteggi ottenuti dai suoi vari predecessori. Analizzando i dati raccolti dopo 23 giornate di campionato, il primato dei rossoneri è ben visibile. Con ben 50 punti conquistati, Allegri ha scavalcato i momenti migliori della gestione di Stefano Pioli, allenatore con cui il Milan ha vinto il suo 19esimo scudetto nel maggio del 2022.

