Mike Pompeo alla Mole | Per la pace in Ucraina manca solo la volontà di Putin

Mike Pompeo è arrivato alla Mole di Ancona, dove ha parlato di Ucraina e di come si possa trovare una soluzione. Secondo l’ex segretario di Stato americano, la pace nel Paese dipende solo dalla volontà di Putin. Nella sua visita, Pompeo ha toccato il tema della guerra e ha detto che manca ancora la volontà da parte di Mosca di sedersi a negoziare. Dalla sua esperienza alla CIA e come leader della diplomazia mondiale, ha voluto mandare un messaggio chiaro: ora serve solo che Putin decida di fare un passo indietro.

ANCONA – Dalla guida della CIA ai vertici della diplomazia mondiale come Segretario di Stato, fino al cuore del capoluogo dorico. La Mole Vanvitelliana ha ospitato questa mattina un evento di caratura internazionale: la presentazione del libro “Mai un passo indietro. In lotta per l’America che.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Mike Pompeo Ukraine "In lotta per l’America che amo", Mike Pompeo arriva alla Mole Mike Pompeo è arrivato questa mattina alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Ucraina, Mike Pompeo entra in Fire Point come consigliere: un membro del potere americano nel cuore della Difesa ucraina Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mike Pompeo Ukraine Argomenti discussi: In lotta per l’America che amo, Mike Pompeo arriva alla Mole; Mike Pompeo ad Ancona. L'ex uomo di fiducia di Donald Trump e capo della Cia in città per presentare il suo libro; Mai un passo indietro, Mike Pompeo, ex direttore della Cia, presenta il suo libro alla Mole; Il dietro le quinte del potere, l’ex capo della Cia si racconta. Il segretario di Stato di Trump giovedì ad Ancona. In lotta per l’America che amo, Mike Pompeo arriva alla MoleEvento di livello internazionale, e in esclusiva italiana, oggi (ore 10.30) alla Mole Vanvitelliana di Ancona. E’ l’incontro con ... msn.com Mai un passo indietro. In lotta per l’America che amo: Mole gremita per il libro di Mike Pompeo – VIDEOMike Pompeo ad Ancona per la presentazione del suo libro Mai un passo indietro. In lotta per l'America che amo ... centropagina.it Mike Pompeo, ex direttore della CIA e segretario di Stato Usa, ha presentato alla Mole il suo libro “Mai un passo indietro”, edito dalla casa editrice maceratese Liberilibri facebook Arriva Mike Pompeo ad Ancona e cambia la sosta per i residenti x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.