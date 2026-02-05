Migranti in Albania come recuperare gli 800 milioni PIAZZA LIBERTA’

In Albania, i centri per migranti hanno una capacità di circa 800 posti, ma il governo ha già speso circa 800 milioni di euro per gestirli. Ora si cerca di capire come recuperare quei fondi, considerando che la spesa è stata molto superiore alle aspettative. La questione diventa urgente, anche perché si tratta di risorse pubbliche e di un problema che riguarda direttamente l’Italia e gli altri paesi coinvolti. La situazione si sta facendo sempre più complicata, e le autorità sono sotto pressione per trovare una soluzione rapida.

Centri per migranti in Albania: 800 milioni per 800 posti! Come recuperarli? PIAZZA LIBERTÀ, puntata di giovedì 5 febbraio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta Alla luce del fallimento politico, degli ostacoli della magistratura e del disastro economico per questo costoso e improvvido accordo Italia-Albania, Manocchia offre infatti una soluzione per ottenere il massimo risultato con il minor dispendio di risorse. E cioè, se non recuperare, almeno ammortizzare l'uso di denaro pubblico attuando la più semplice ed efficace delle operazioni politico-economiche, considerando che i detenuti albanesi in Italia rappresentano circa il 10% della popolazione carceraria.

