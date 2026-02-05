Microcamera Mercedes in F1 | la FIA non la vieta e scatta la corsa all' imitazione?

La FIA non ha vietato l’uso di microcamere nelle monoposto di Formula 1, e ora sono in molti a imitare questa tecnologia. Mercedes ha già integrato questa piccola telecamera nella sua power unit, cercando di migliorare le riprese e le analisi in corsa. La decisione della FIA ha aperto la strada a diverse squadre che vogliono seguire l’esempio, puntando a ottenere vantaggi tecnici senza rischiare sanzioni. La questione si fa calda, e le strategie di sviluppo si adattano rapidamente a questa novità.

Con l'attenzione rivolta al movimento delle regole e alle strategie di sviluppo, la discussione sulla power unit Mercedes-AMG F1 M17 E Performance resta al centro del dibattito, tra dichiarazioni ufficiali, valutazioni tecniche e scenari di mercato. l'attenzione non cala sulle possibili implicazioni per la competitività delle monoposto, né sui margini di innovazione che potrebbero emergere dal confronto tra costruttori e normativa. La federazione ha autorizzato una soluzione che consente al motore a sei cilindri di raggiungere 18:1 di rapporto di compressione quando è caldo, mantenendosi entro il limite 16:1 in fase di verifica a temperatura ambiente.

