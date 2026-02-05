Michael Christensen pioniere mondiale della clownterapia a Giardini Naxos per una masterclass e un workshop

Michael Christensen, il noto pioniere della clownterapia, è arrivato a Giardini Naxos per una masterclass e un workshop. L’esperto internazionale terrà le sue sessioni il 7 e l’8 marzo 2026, coinvolgendo gli operatori di Theatre Degart. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti professionisti e appassionati che vogliono imparare le tecniche di questa terapia innovativa. Christensen si è detto entusiasta di condividere le sue esperienze e di incontrare il pubblico siciliano.

con Theatre Degart 7 e 8 marzo 2026 - Giardini Naxos (ME) https:www.theatredegart.it L'impresa culturale Theatre Degart ospita a Giardini Naxos una masterclass e un workshop condotti da.

