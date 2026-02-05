Metsola | Dobbiamo iniziare a parlare con l’Africa i nostri futuri sono connessi

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha lanciato un appello chiaro: bisogna smettere di parlare dell’Africa e iniziare a dialogare con essa. Lo ha detto ieri in un evento a Valletta, davanti a decine di rettori provenienti da tutto il mondo. Metsola ha sottolineato che il futuro dell’Europa è strettamente legato a quello dell’Africa e che il momento di cambiare approccio è adesso.

La Valletta, 5 febbraio – "Dobbiamo smettere di parlare all'Africa e dobbiamo iniziare a parlare con l'Africa", così la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, si è rivolta all'ampia platea di rettori universitari, provenienti da 22 Paesi e 5 continenti, che si sono riuniti nel Casino Maltese, a Valletta, per assistere all'inaugurazione dell'Anno Accademico 2025-26 di MED.E.A University, l'Istituto per il Mediterraneo, l'Europa e l'Africa. Una università che nasce per unire le sponde del Mediterraneo, garantendo un'istruzione e un'alta formazione per le giovani generazioni che vogliono rispondere ai bisogni del mondo lavorativo europeo.

